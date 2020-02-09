معلومات قدْ لاتعرفها عن طارق الشيخ بعد تصدِّره لجوجل

أصبح المطرب الشعبي طارق الشيخ ضمن الكلمات الأكثر بحثًا على موقع "جوجل" في مصر، بعدما أقيم عزاء والده مساء أمس السبت بمنطقة الشرابية.



وكان من أبرز المطربين حمادة هلال وأحمد العيسوي وسمسم شهاب، ونجل الراحل شعبان عبد الرحيم.

ويقدم إليكم "بوابة الوفد" بعض المعلومات عن طارق الشيخ

- ولد طارق الشيخ في 11 مايو 1972، بحي الشرابية، وتعلَّق بالغناء الشعبي

- المطرب الشعبي أمل الطاير هو المكتشف الأول لطارق الشيخ حيث أعجب بصوته وشجعه على مواصلة الغناء.

- اهتم الشيخ بالأغاني الحزينة والتي تمسَّ المواطن البسيط وتحمِل همَّوهم

- أصدر طارق الشيخ مجموعة من الألبومات