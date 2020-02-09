بالصور- نانسي عجرم تحتفل بالسنة الأولى لعيد ابنتها ليا

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ بالسنة الأولى لعيد ابنتها الثالثة ليا، بعد ميلا وإيلا. ونشرت نانسي عجرم صورتين عبر حساباتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت عليها قائلة "نجمتي الصغيرة أصبح عمرها سنة واحدة".

وظهرت إبنتها ليا في غرفة زينتها نانسي بالبالونات الذهبية والفضية والغيوم وفي صورة ثانية أطلت ابنتها تأكل قالباً كبيراً من الحلوى.

الجدير ذكره أن الفنانة نانسي عجرم أطلقت منذ أيام أغنيتها الجديدة قبيل اقتراب عيد الحب بعنوان "قلبي يا قلبي" ونالت أصداء إيجابية واسعة وحققت نسبة استماع عالية عبر يويتوب.