وفاة الفنان عبد العزيز مبارك بعد صراع مع المرض

ميرنا وليد - بيروت - توفي الفنان السوداني عبد العزيز المبارك اليوم، عن عمر يناهز 69 عامًا، داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة بعد صراع مع المرض، وبعد معاناته مع مرض السكري، والالتهاب الرئوي الحاد، إذ وصل مؤخرًا إلى القاهرة للعلاج بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير.

ويشار الى أن عبد العزيز المبارك يعتبر أهم من قدّم الأغنية السودانية، ومن أشهر أغانيه، "طريق الشوق"، "أحلى جارة "، و"بتقولي لا"، وأنتجت له هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" بعض أغانيه ومنها: "أحلى عيون بنريدها "، و"يا عسل"، ما أدى إلى انتشارها في عدد كبير من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، كندا، هولندا، بلجيكا، ألمانيا، وغيرها من البلدان الأوروبية.