هل تشارك هيفا وهبي مع نادية الجندي ونبيلة عبيد في "نساء من ذهب"

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر إنضمام الفنانة اللبنانية هيفا وهبي الى أسرة عمل مسلسل "نساء من ذهب" كضيفة شرف الى جانب الممثلتين المصريتين نادية الجندي ونبيلة عبيد، إلا أن الفنانة هيفا وهبي نفت هذا الخبر بالرد عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: "خبر حلو بس مش صحيح".
وبدورهم تمنوا المتابعون مشاركة هيفا في هذا العمل بإعتباره عمل ضخم يجمع ممثلتين مهمتين ولهما أعمال كثيرة في الدراما.
الجدير ذكره أن مسلسل "نساء من ذهب" مأخوذ من "فورما" أميركي كوميدي أنتجته شركة ديزني، وتدور قصته في إطار كوميدي حول 4 سيدات متقدمات في السن يقعن في عدد من المواقف الكوميدية".
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