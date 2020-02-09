ميرنا وليد - بيروت - إنتهت الممثلة المصرية ويزو من تصوير أولى بطولاتها السينمائية بعنوان "ويزو سكول" منذ عامين، الا أن الفيلم لم يتم عرضه حتى الآن أو تحديد موعد لطرحه في دور العرض السينمائية، إذ يواجه العمل مصيراً مجهولاً وأبطاله لا يعلمون شيئاً بخصوصه.

وعلم موقع "الفن" أن سبب عدم خروج الفيلم إلى النور حتى الآن هو فشل الشركة المنتجة في تسويقه لأحد الموزعين لاسيما وأن هذه الشركة جديدة في عالم الإنتاج وليس لديها الخبرة الكافية، ولايزال المنتج يبحث عن مكان ليعرضه خلال الفترة المقبلة رغم صعوبة الأمر بسبب وجود أفلام مهمة في السوق لها الأولوية في طرحها.

"ويزو سكول" يشارك في بطولته كل من ​سامي مغاوري​ وعلا رامي و​رضا حامد​ وإسراء عبد الفتاح و​عمر خورشيد​، وهو من تأليف مصطفى السبكي، وإخراج هاني رجب وتدور أحداثه في اطار كوميدي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- سرّ عدم إطلاق فيلم "ويزو سكول" بعد عامين من تصويره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.