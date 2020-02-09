بالصورة - دينا الشربيني بلوك مختلف في كواليس "يوم 13"

ميرنا وليد - بيروت - يواصل أبطال فيلم "​يوم 13​" تصوير مشاهد العمل، ونشر الممثل المصري ​أحمد زاهر​ صورة من كواليس التصوير عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي الى جانب الممثلة المصرية ​دينا الشربيني​وعلق عليها قائلاً: "أنا والجميلة دينا الشربيني فيلم (يوم ١٣).. تأليف وإخراج وإنتاج وائل عبد الله.. انتظرونا قريبا".

وظهرت دينا الشربيني بلوك مختلف إذ تخلّت عن الشعر الأشقر المجعد واعتمدت الشعر البني المموج وغرّة قصيرة الأمر الذي أثار المتابعين وانهالت عليها التعليقات المؤيدة والمعرضة لإطلالتها.

ويشار الى أن ‏‎"يوم 13" التجربة الأولى في تاريخ السينما العربية المجهزه بتقنية الـ3D، تنقل فيها السينما المصرية إلى العالمية من حيث التقنيات في الصورة والصوت.

الجدير ذكره أن ‏‎فيلم "يوم 13" بطولة أحمد داود ودينا الشربيني وأروى جودة ومحمد شاهين وجومانا مراد بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الممثلين من تأليف وإخراج وائل عبدالله.



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