بالفيديو- شاهد أقوى مقالب شيماء سيف في زوجها

ميرنا وليد - بيروت - تسود الأجواء الكوميدية بين الممثلة المصرية ​شيماء سيف​ وزوجها كارتر،من خلال مقالب تنفذها معه باستمرار. وفي لقاء جمعهما مع الإعلامية منى الشاذلي قالت سيف: "بنحب نعمل مقالب في بعض، وأنا بحب أعمل مقالب فيه جدا، ما صدقت لقيت حد أطلع فيه الكبت".

وأوضحت أنها قامت بجمع كل فيديوهات مقالبها العام الماضي في 4 دقائق، قائلة: "قولتله ده حصاد 2019 استناني السيزون الجديد بحجات أجمد، كان نفسى نخلف والله، لقيت متابعين قالولي قطع الخلف قولت لو أعرف كنت أجلت شوية المقالب دي".

ويبدو أن المقالب أصبحت تبلغ حدّ الرعب إذ نشرت شيماء سيف أمس، فيدو مرعب إذ أيقظت زوجها محمد كارتر مرتدية قناع أرعبت من خلاله زوجها وعلقت: "أحلى صباح ده ولا ايه".

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