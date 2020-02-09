محمد سعد يكشف سبب غيابه عن الأعمال الفنية مؤخرا

عبّر الفنان محمد سعد عن سعادته بتكريمه من قبل مهرجان جمعية الفيلم قائلًا "احب اقولهم متشكر اوي وعايز ابقى كل يوم عندكم".

وبسؤاله عن أسباب غيابه وهل هناك أعمال قادمة قريبا، قال سعد ": والله لسه انا في مرحلة القراءة.. في اوراق بتتعرض عليا وفيه افكار كويسة لكني بتأنى في الاختيار".

كما أكد إنه جاهز لتقديم أي نوع من الأعمال الفنية، وقال: "كوميدي جاهزين والناس عندها خلفية وتراجدي تركت بصمتي في الكنز وسط كوكبة من النجوم".

Advertisements

وتحدث عن فيلم الكنز قائلًا:" كانت تجربة ممتعة جدا.. الوقوف قدام الكاميرا مع مخرج زي الأستاذ شريف عرفة، وورق الأستاذ عبد الرحيم كمال.. كنت وسط كوكبة فنية حقيقية.. مفيش غير اني اعمل اللي عليا كممثل".

قد يهمك أيضا:

محمد سعد يكشف حقيقة ترشحه في الانتخابات البرلمانية المقبلة

صورة حديثة للفنان المصري محمد سعد المعروف بشخصية "اللمبي"