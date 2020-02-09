شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Little Women مرشح لـ جائزة أفضل سيناريو مقتبس من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترشحت نسخة فيلم Little Women، التي طرحت في 24 نوفمبر من عام 1933، لـ 3 جوائز من الأوسكار، واستطاعت أن تفوز، بـ جائزة أفضل سيناريو مقتبس، عن العمل المقتبس عن الكتاب الذى يحمل نفس الاسم، لـ المؤلفة لويزا ماى الكوت، ومن جديد استطاعت النسخة الجديد من فيلم Little Women، التي طرحت في 26 ديسمبر من العام الماضى 2019، بالترشح لـ نفس الجائزة من جديد، جنبا إلى جنب مع 6 ترشيحات أخرى.

ترشحت نسخة 1933 من فيلم Little Women، لجوائز أفضل صورة، وافضل مخرج، وجائزة أفضل سيناريو مقتبس، ليفوز العمل بالأخيرة فقط، أما عن النسخة الجديدة من فيلم Little Women، التي طرحت العام الماضى، فاستطاعت الترشح لـ 7 جوائز، وهى أفضل فيلم، أفضل صورة، أفضل ممثلة لـ سيرشا رونان، وأفضل ممثلة مساعدة فلورونس بوج، وأفضل تصميم أزياء، وأفضل أغنية أصلية، وأفضل سيناريو مقتبس.

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Little Women 1933

ويواجه هذا العام فيلم Little Women، العديد من الأفلام القوية في كل الفئات المرشح لها، وخاصة في فئة أفضل فيلم، حيث يواجه أفلام مثل 1917، الشى استطاع أن يفوز بـ جائزة أفضل فيلم من الـ BAFTA، أما عن فئة أفضل سيناريو فيواجه فيلم Jojo Rabbit، الذى حصل على نفس الجائزة من الـ BAFTA أيضا.



Little Women 2019

فيلم Little Women المقبتس عن رواية المؤلفة لويزا ماى الكوت الكلاسيكية، يسرد حياة أربعة فتيات يتخيلن عالمًا يتجاوز محيطهن المتواضع خارج مدينة بوسطن التي تعود إلى حقبة الحرب الأهلية، عام 1868 وسرعان ما يخضن تجارب جديدة من نوعها خارج إطار المألوف عن المرأة فى تلك الفترة.

فيلم Little Women بطولة إيما واتسون، فلورنس بوج، ميريل ستريب، تيموثي شالاميت، إيما واتسون، ساويرس رونان، بوب اودنكيرك، لورا ديرن، جيمس نورتون، إليزا سكانلين، تريسي ليتس، لويس جاريل، كريس كوبر، آبي كوين ، ساشا فرولوفا، جيمي جزريان.