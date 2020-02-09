عزاء والد المطرب طارق الشيخ.. غاب النجوم إلا واحد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غاب النجوم المصريين عن عزاء والد المطرب الشعبي طارق الشيخ، الذي أقيم مساء السبت، باستثناء حماد هلال الذي حرص على الحضور لتقديم واجب العزاء.

وتلقى طارق الشيخ عزاء والده في منطقة الشرابية (شرقي القاهرة)، وسط غياب ملحوظ من نجوم الفن والغناء بمصر.

بينما حرص الفنان حمادة هلال ونجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم على التواجد وتقديم واجب العزاء، إضافة إلى عدد كبير من أصدقاء الشيخ من خارج الوسط الفني.

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وتوفي والد الفنان طارق الشيخ، صباح السبت، وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر، مقدمين التعازي للمطرب المصري.

وكان الشيخ يستعد لطرح ألبومه الجديد ويشمل 8 أغنيات متنوعة، بالتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين بينهم عزيز الشافعي وأشرف البرنس وتامر حجاج وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب.

