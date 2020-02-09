قطار الوحدة ورقم ليما الأبرز في الجولة 16 من الدوري الإماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت الجولة الـ16 في دوري الخليج العربي الإماراتي عدة أرقام وأحداث مميزة، أبرزها فوز الوحدة 3-0 على بني ياس، ليواصل تحقيق الانتصارات في البطولة.

ووصل الوحدة إلى انتصاره الخامس على التوالي، للمرة الأولى في الموسم الحالي من الدوري الإماراتي.

فابيو ليما، نجم الوصل صاحب الـ26 عاما، وصل إلى المباراة رقم 200 بقميص "الإمبراطور" في كل البطولات، منذ وصوله إلى الفريق في 2014، وذلك بمشاركته في التعادل 1-1 مع عجمان.



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شباب الأهلي استقبل الخسارة الأولى بعد 10 مباريات لم يعرف خلالها طعم الهزيمة في المسابقة التي يتصدر ترتيبها حاليا، بسقوطه 1-2 أمام الجزيرة.

ولم يحافظ أي فريق على شباكه نظيفة، باستثناء فريقي الوحدة وحتا اللذين خرجا بشباك نظيفة.



ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2017 لم يعرف فريق العين تحقيق الانتصار على الشارقة، وهي أطول فترة يفشل فيها فريق في التغلب على آخر بالمسابقة، وذلك بعد تعادل الفريقين 1-1.