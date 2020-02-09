خاص- هل يقوم مروان خوري بهذه الخطوة مع اقتراب عيد الامهات؟

استذكر الفنان الشامل مروان خوري والدته التي توفيت في 11 تموز 2019، بعد معاناة مع المرض.

دائماً ما يتخذ “خوري” من حسابه على موقع انستغرام منبراً، ليعبّر على طريقته الخاصة عن حزنه على غياب والدته وعن اشتياقه لها.

هذه المرة، اختار نجم “كل القصايد” قصيدة تحت عنوان “إمي” تضمنت اشواقاً وتعباً على فقدانها.

ومع اقتراب عيد الأمهات في 21 آذار القادم، هل سيحول “خوري” هذه القصيدة الى أغنية، ويوثقها في أرشيفه الغنائي ذلك تكريماً منه لها؟

Advertisements

وكان مروان خوري قد كشف أنه عندما قدّم أغنية “مسا الفل” في دار الاوبرا المصرية وجد تفاعلاً كبيرًا جدًا وأحبها الجمهور لأنها خرجت من القلب. ورد الفعل هذا أثار حماسه لتقديم أغنية مصرية في الأيام القادمة وجار التحضير لها.

كما يعمل على أغنية جديدة بالفصحى من المتوقع أن تبصر النور قريباً بالاضافة الى أعمال أخرى.

نذكر ان النجم مروان خوري سيلتقي محبيه مع النجم زياد برجي بحفلة فنية في عيد الحب، 13 فبراير في فندق “لو رويال” – عمان.

إليكم قصيدة إمي الكاملة: