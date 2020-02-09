بالصور- خطوبة ملكة جمال لبنان مايا رعيدي

أعلنت ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي خطوبتها عبر حسابها على موقع انستغرام.

وحرصت “رعيدي” على مشاركة متابعيها بصورتين من أجواء الخطوبة، حيث ظهرت في واحدة الى جانب خطيبها، وأخرى وهي تستعرض خاتم الخطوبة. ولكن لم تكشف تفاصيل أكثر حول هوية سعيد الحظ الذي خطف قلبها.

الجدير بالذكر أنه كان من المقرر إقامة حفل انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2019 في الثالث من تشرين الثاني الفائت، والذي كان سيعرض عبر شاشة الـLBCI، من تنظيم شركة فانيلا برودكشن للمنتجة رولا سعد، الا انه ونظرًا للوضع الراهن الذي يمر به لبنان تم الغاء السهرة واحتفظت مايا رعيدي بالتاج الى حين انتخاب ملكة جديدة للجمال.

وكان اسم مايا رعيدي قد عاد الى الواجهة في الأيام الماضية بعدما ترددت معلومات حول ترشيحها لتلعب دوراً الى جانب النجم تيم حسن الذي سيجسد شخصية المناضل الفلسطيني علي حسن سلامة في مسلسل “الامير الاحمر” حيث من المتوقع ان تلعب دور زوجته ملكة جمال الكون جورجينا رزق خاصة أن الكثيرين شبّه “رعيدي” بـ “رزق” عند إنتخابها.