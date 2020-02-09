هازال كايا فخورة بوزنها الزائد بعد الولادة

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""الخليج 365"" من بيروت: أكدت النجمة هازال كايا في حديثها لصحيفة Hürriyet التركية، أنها لا تريد للنساء أن تتذمر بسبب زيادة الوزن بعد الولادة، لأنها فخورة بما هيي عليه. مشيرةً إلى أنها تعتبر إنجاب الطفل معجزة كبيرة، وزيادة الوزن في مقابل هذه المعجزة تبقى مسألة بسيطة جداً".
ويأتي تصريح "كايا" بعد ولادتها بـ3 أشهر لطفلها الأول فكرت علي من زوجها الممثل التركي علي أتاي. حيث قالت خلال حضورها لعرض أزياء: هناك فترة خاصة جداً. بعد الولادة. فما يهمني هو صحة الطفل والغذاء الذي يصله، لا وزني الزائد. وأنا أعيش الأمومة كأجمل فترة بحياتي، وفخورة بما تفعله أجسادنا كنساء. لأن الانجاب مسألة عظيمة.
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