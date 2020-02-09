شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يتحدث عن الراحل لينين الرملي في "مساء الفن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتحدث الكاتب الصحفى والمخرج المسرحي جمال عبد الناصر عن الكاتب الراحل لينين الرملي في حلقة خاصة مساء اليوم الساعة الثامنة علي قناة النيل للدراما ببرنامج "مساء الفن" ليرصد من خلالها رحلته في عالم المسرح وأشهر الأعمال التي قدمها بالإضافة لأهم المسلسلات الكوميدية التي كتبها للتليفزيون وأيضًا أعماله السينمائية التي قدمها مع النجم عادل إمام ومنها فيلمه "الإرهابي".

يذكر أن الكاتب لينين الرملي هو رائد صناعة الضحك الراقى فى المسرح العربي بما قدمه من أعمال ذات قيمة كبيرة وبعضها يمثل علامات مهمة فى تاريخ المسرح المصرى صنع بها مخرجين وفنانين مجدهم المسرحى من خلال أعمال كاتبنا الكبير لينين الرملى منها مثلا: "أهلا يا بكوات" لحسين فهمى وعزت العلايلى وإخراج عصام السيد و"الهمجى" لمحمد صبحى وسعاد نصر و"وجهة نظر" لمحمد صبحى وعبلة كامل و"تخاريف" لمحمد صبحى وهناء الشوربجى و"سك على بناتك" لفؤاد المهندس وسناء يونس وشريهان وغيرها من الأعمال الخالدة فى وجدان المشاهد العربى.

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برنامج "مساء الفن" من تقديم الإعلامية آيات أباظة ومني أبو الغيط ورئيس التحرير سمير العبد وإعداد عرفة محمود وإخراج أحمد وهدان والإشراف العام للإعلامية إيناس عبد الله رئيس قناة نايل دراما.