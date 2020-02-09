6 مشاهد يمكنك توقع مشاهدتها الليلة بحفل توزيع جوائز الأوسكار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ بعد ساعات قليلة حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 92 و هو الحدث الذي تتابعه سائل الأعلام من شتي أنحاء العالم كونه الحدث الفني الأهم و الأضخم في العالم ، حيث يتواجد به عدد هائل من نجوم العالم ، و ننتظر كجمهور بدء فقرات الحفل التي ستحمل كم كبير من المفاجآت .
و اليوم هناك عدد من المشاهد التي من المتوقع أن نراها الليلة في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2020 :
النجم العالمي براد بيت
يعرف النجم العالمي براد بيت أنه يحمل خفة ظل واضحة و اعتاد النجم الشهير الذي فاز عام 2014 بالأوسكار عن دوره في فيلم "Years a Slave 12 " أن يلقي كلمة بعد فوزه باي جائزة و هو ما يزيد دائما نسبة شعبيته كونه يلقي الكلمة بخفه ظل كبيرة إضافة الي بعد النكات تجعله قريب من جمهوره ، فإذا فاز بيت الليلة بجائزة الأوسكار أفضل ممثل مساعد للعام بالتأكيد سيلقي نجم هوليوود الشهير كلمة بنفس الطريقة .
إذا فاز النجم العالمي جواكين فونيكس بجائزة الأوسكار أفضل ممثل للعام فإنه يتوقع إلقائه "خطابا سياسيا" ، حيث يسعي دائما النجم الشهير وجوده بهذه المنصات لايصال رسالة مهمة مثلما فعل فيما قبل حيث تحدث حول تغير المناخ و "العنصرية " في صناعة السينما.
من المتوقع أن تستغل النجمة العالمية بيلي إيليش وجودها بحفل الأوسكار وتقدم استعراضا غنائيا و تقدم اغنية فيلم جيمس بوند " No Time To Die " و التي ستغنيها إيليش .
لم يكن هناك شخص محدد يقوم بتقديم الحفل وذلك للعام الثاني علي التوالي ، حيث سيشارك عدد كبير من النجوم العالمين في تقديم فقرات الحفل ، و يشاركوا باستعراضات غنائية راقصة ، و من أبرز هؤلاء النجوم ماهرشالا علي وأوليفيا كولمان وريجينا كينج ورامي مالك ،و تيموثي تشالاميه وجوليا لويس دريفوس ولين مانويل ميراندا وأنتوني راموس ومارك روفالو وكيلي ماري تران وكريستين ويج ، كذلك ميندي كايلنج و ويل فاريل ، والنجمة الإسبانية بينلوب كروز والمذيع جيمس كوردن وديان كياتون وشيا لابوف وكيانو ريفز وستيف مارتن، كما يشارك أيضًا جورج ماكاي ومايا رودولف.
فاز لاعب كرة السلة الراحل كوبى براينت ، الذي توفي مؤخرا في حادث تحطم طائرة هليكوبتر ، بجائزة الأوسكار في عام 2018 لفيلم رسوم متحركة قصير بعنوان " Dear Basketball " ، لذلك أكد منظمو حفل توزيع جوائز الأوسكار أنه سيتم تكريم براينت بالحفل.
من المحتمل أيضا تكريم كيرك دوجلاس بعد وفاته يوم الأربعاء الماضي عن عمر يناهز 103 أعوام.
بيلي إيليش
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