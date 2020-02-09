شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد وطلال السدر يبدآن تصوير مشاهدهما فى الجزء الثاني من مسلسل "اختراق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم أحمد عيد، فى تصوير مشاهده من الجزء الثاني بمسلسل "اختراق"، مع الفنان السعودي طلال السدر، حيث تدور أحداث المسلسل فى المملكة العربية السعودية، ويشارك فى بطولة الجزء الثاني من العمل الدرامي، كل من مى سليم، والسورى نضال نجم، والفنان السعودى محمد العيسي والمذيعة مها منصور، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد حسن.





المسلسل ينتمى لنوعية مسلسلات الأكشن والساسبنس، ومن المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، بعد عرض الجزء الأول لمسلسل اختراق العام الماضى الذى حقق نجاحا فى الخليج، حسبما أكد مؤلف محمود حمدان في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365".

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يشار إلى أن آخر أعمال أحمد عيد المسلسل الإذاعى الجديد "رابع جار" والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، يشارك فى بطولته لطيفة، أحمد عيد، عبد الرحمن أبو زهرة، طارق عبد العزيز، أمل رزق، ومن تأليف محمد صلاح راجح، وإخراج أيمن عبد الرحمن.

وتعاقدت مى سليم، مؤخرًا، على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "dox" من 8 حلقات للعرض على إحدى المنصات الرقمية بالإنترنت، وصورت أول مشاهدها فى العمل الذى يشرف على كتابته محمد الصفتى وتأليف زلفى عبد الله وآية سيف ومحيى الدين أحمد، وإخراج محمد الخبيرى، حيث يعتمد العمل على حلقات منفصلة متصلة كل حلقة تناقش موضوع مختلف، ويشارك فى بطولته ميدو عادل ومحمد على رزق وبسنت شوقى ومحمود حافظ.