شكرا لقرائتكم خبر عن "جعلوني متنمرا" حلقات كوميدية تناقش الظاهرة وأسبابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان كريم يحيى، حرصه على القيام بحلقات كوميدية تناقش القضايا التي تهم المجتمع المصري، مثلما ظهر في فكرة "جعلوني متنمرا" التي تعد حلقه من حلقات مسلسل كارفل الكوميدي، وأكد أن الفكرة جاءته لأن كلمة التنمر جديدة جدًا علينا وبالتالي فتناقش مجموعة من المتنمرين يتم التحقيق معهم، ثم يناقشوا الأسباب التي دفعتهم للتنمر.

وأضاف: "الفكرة باختصار بتقول ليه المتنمر بيبقى متنمر؟ والإجابة على السؤال ده ببساطة راجعة لأن التنمر بيكون في الغالب مجرد رد فعل على تصرفات غريبة دي، وهذا ما يعتبر نوعًا من الرد عليهم بشكل ساخر لازع بهدف الردع وهو ما يطلق عليه تنمر.. وهو المقصود من الكليب"، ثم استكمل بقوله: "ليه بنلوم على المتنمر وبندين تصرفاته في حين أنه دايمًا رد فعل لأفعال تعتبر اسوء من التنمر بكتير جدًا نافيًا أن يكون الأمر دعوة للتنمر على الناس بدون سبب منطقي.

جدير بالذكر أن كريم يحيي هو فنان شاب وأحد أبطال مركز الإبداع الفني ممن شاركوا في مسرحية "سلم نفسك" الذى أخرجها المخرج خالد جلال، والتي نالت نجاحاً كبيراً أثناء عرضها علي خشبة المسرح، وتوجت هذا النجاح بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي حين شاهدها في دار الأوبرا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أثناء زيارته للقاهرة وقتها.

Advertisements