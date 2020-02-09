شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب استعانة منتج "حماتى راجل" بــ"حنجرة وكزبرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحد أبطال مسرحية "حماتى راجل" إن منتج المسرحية استعان بمغنى المهرجانات "حنجرة وكزبرة" لغرض تسويقى إذ كان يظن أن الجمهور سيقبل على مشاهدة المسرحية من خلال استغلال اسميهما في عالم المهرجانات، على شاكلة الاستعانة باراحل شعبان عبد الرحيم فى مسرحية للنجم سمير غانم.

وأضاف بطل المسرحية - الذى رفض الكشف عن اسمه - أن الاستعانة بحنجرة وكزبرة غلطة دفع ثمنها عدد من الشباب الموهوب خريجى المعهد العالى للفنون المسرحية بعد وقف عرض المسرحية، مشددا: "انا مش هعرض في وجود حنجرة وكزبرة حتى لو انتهت أزمتهما".

وداهمت لجنة من المصنفات ونقابة الموسيقيين مسرح «الهوسابير»، من أجل وقف مغنيى المهرجانات حنجرة وكزبرة اللذان يشاركان بالغناء فى عرض مسرحى بعنوان «حماتى راجل» فى المقابل قرر الثنائى تحرير محضر اعتداء عليهما ضد اللجنة، كما حررت النقابة أيضًا محضر ضدهما ويزعم كل طرف أنه تم التعدى عليه..

وقبل مداهمة اللجنة، أرسلت نقابة المهن الموسيقية، إنذارًا إلى مدير مسرح الهوسابير، وذلك بعدما علمت، بأن هناك مسرحية سيشارك فيها «حنجرة وكزبرة».

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وجاء نص الإنذار: «نحيط سيادتكم علمًا بأنه قد نما إلى علم النقابة، اشتراك بعض الممنوعين من الغناء «فرق المهرجانات»، فى أحد العروض المسرحية، التى سوف يتم عرضها على خشبة مسرح الهوسابير، الأمر الذى يعد مخالفة صريحة، لنص القانون رقم35 لسنة 1978، وتعديلاته، ومخالفة صريحة لقرارات مجلس الإدارة واللوائح الداخلية».

وتابع: «لذا تنبه نقابة المهن الموسيقية على سيادتكم بعدم تشغيل أى فقرة فنية من فرق المهرجانات، حيث إن ذلك يعد مخالفًا للقانون، وسوف تقوم النقابة باتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاة كل من يخالف ذلك».

كانت نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان هانى شاكر، قد أصدرت قرارًا بمنع 16 من مطربى المهرجانات من الغناء أو إقامة حفلات، وأبلغت النقابة جميع مديريات الأمن وهم: حمو بيكا، مجدى شطة، حنجرة، كزبرة، الزعيم، بصلة، الصواريخ، العفاريت، وزة، مطرية، الديزل، العصابة، عمرو حاحا، علاء فيفتى، شواحة، الكعب العالى، ابوليلة، اندرو الحاوى.

وحذرت النقابة من عقوبة رادعة وهى الحبس من شهر إلى 3 أشهر، والغرامة من 10 إلى 50 ألف جنيه، ضد أى منهم فى حال مشاركتهم فى حفلات غنائية أو ضد من يسهل مشاركتهم فى الغناء.