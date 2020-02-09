شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير هارى وزوجته ميجان يرفضان دعوة تقديم حفل جوائز الأوسكار.. السبب ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض دوق ودوقة ساسكس الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، دعوة لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام 2020، حيث كان يأمل منظمو الحفل العالمى فى نسخته 92 فى حضور الأمير البريطانى وميجان، اللذان تنحيا عن مسئوليتهما تجاه القصر الملكى مؤخرًا.

ووفقًا لموقع صحيفة Daily Express البريطانية، فإن هارى وميجان، المتواجدين حاليًا فى ولاية ميامى الأمريكية، تلقيا دعوة جدية للمشاركة والتكريم فى حضور وتقديم جوائز الأوسكار، إلا أن الدوق والدوقة رفضا دعوة للمشاركة فى الحدث المرصع بالنجوم فى لوس أنجلوس.

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فيما أشار موقع cosmopolitan الأمريكى، إلى أن رفض الدوق والدوقة المشاركة فى الأوسكار، يدور حول تكهنات بأن الأمير وزوجته ربما يخافان التعرض للإحراج أمام هذه الحشود، بسبب قرارهما الأخير بالتخلى عن واجباتهما الملكية والعيش بعيدًا عن العائلة واستقلالهما ماديا، أو ربما يرجع بسبب ما شقيقه الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، فى حفل توزيع جوائز مهرجان "بافتا" البريطانى، بسبب خطاب الفنان براد بيت، الذى ألقته زميلته الممثلة "مارجوت روبى" نيابةً عنه، وقال فيه إنه سيطلق على جائزته اسم هارى لأنه متحمس لاستلامها والعودة بها للولايات المتحدة.





كما سخر بيت، أيضًا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروربى، بينما جاء رد فعل الأمير ويليام وكيت بالابتسام على نكات براد بيت، لكن انتشرت أقاويل بعد ذلك أنَّ الأمير وزوجته شعرا بالإحراج مما قالته الممثلة مارجوت روبى نقلًا عن براد بيت.

وينتظر الملايين من حول العالم إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 92 الليلة، على مسرح دولبى بهوليوود فى الولايات المتحدة الأمريكية، الذى يحضره عدد كبير من النجوم العالمية ليبهروا العالم بتألقهم على الـ red carpet بالحدث الفنى الأضخم والأهم فى العالم.