شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هيفاء وهبى في كواليس مسلسلها الرمضانى "أسود فاتح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النجمة هيفاء وهبى تصوير مشاهدها في مسلسل "أسود فاتح"، الذى تنافس به في شهر رمضان المقبل، وننشر صورة من داخل كواليس العمل، وظهرت هيفاء باللوك التي تتواجد به طوال الحلقات بشعر قصير.

مسلسل ‎"أسود فاتح" مسلسل مصري تدور أحداثه بين مصر ولبنان في إطار اجتماعي عصرى، بطولة هيفاء وهبي شريف سلامة، أحمد فهمى، صبرى فواز، معتصم النهار، فراس سعيد، رانيا منصور، نانسى صلاح، ناصر سيف، حنان سليمان، سلوى عثمان، نبيل نور الدين، أحمد الشامى، محمد الصاوى، عمر السعيد، حسام الجندى، ميرا العدل ، رامى الطمبارى، حسن عيد، مصطفى يوسف، لاشينة لاشين، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

ومن ناحية أخرى، تنتظر هيفاء وهبي الإعلان عن موعد عرض فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" والذي يشاركها في بطولته أحمد الفيشاوي ‏ومصطفى خاطر وأروى جودة، وهو من تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج ‏محمد حماقي‎.‎

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وكان آخر أعمال هيفاء وهبى فى الدراما مسلسل "لعنة كارما" مع المخرج خيرى بشارة والذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، فيما شاركت كضيفة شرف فى مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندى، حيث ظهرت خلال حلقتين فى العمل.