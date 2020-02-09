شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أقوى مقالب شيماء سيف فى زوجها كارتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علاقة كوميدية تجمع الفنانة شيماء سيف بزوجها كارتر، فالمقالب بينها لا تنتهى، ففقى لقاء جمعهما مع الإعلامية منى الشاذلى قالت سيف أنهما يتفقان معًا فى قضاء الأوقات سواء في مشاهدة التلفزيون، أو المقالب، قائلة: "بنحب نعمل مقالب فى بعض، وأنا بحب أعمل مقالب فيه جدا، ما صدقت لقيت حد أطلع فيه الكبت".

وأوضحت أنها قامت بجمع كل الفيديوهات الخاصة بالمقالب العام الماضى وبلغت 4 دقائق، قائلة: "قولتله ده حصاد 2018 استنانى السيزون الجديد بحجات أجمد، كان نفسى نخلف والله، لقيت الناس على الإنستجرام قالولي قطع الخلف قولت لو أعرف كنت أجلت شوية المقالب دى"

وأمس نشرت الفنانة شيماء سيف فيدو مقالب في زوجها، وشاركت جمهورها بمقطع الفيديو جديد يجمعها بزوجها المنتج الفنى محمد كارتر، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وقامت شيماء فى الفيديو بارتداء "ماسك" مرعب، لتفزع به زوجها فى أثناء نومه، وعلقت: "أحلى صباح ده ولا ايه".

في السطور التالية، إليك عدد من فيديوهات المقالب التي تدور بين شيماء سيف وزوجها كارتر:

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واختار صناع مسلسل شيماء سيف وعمرو وهبة المقرر المنافسة به خلال موسم رمضان المقبل، اسمًا مبدئيًا للعمل وهو "بالقوة" ويبدأ الأبطال تصوير المشاهد الأولى خلال شهر مارس المقبل، بعد الاستقرار على الأبطال المشاركين فى العمل، وأعلنت مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تعاقدها مع شركة روزناما برئاسة المنتج هشام جمال لإنتاج مسلسل جديد للعرض خلال عام 2020 على قنوات التليفزيون والمنصة الرقمية الخاصة بالمجموعة.

وأفاد المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية بأن المسلسل بطولة شيماء سيف وعمرو وهبة وآخرين ويتكون من 3 قصص مختلفة تدور أحداث كل قصة في إطار ونوع درامي مختلف ويكون عدد حلقات كل قصة 15 حلقة وقد تم الانتهاء من كتابة القصة الأولى وهى من تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد ووليد أبو المجد وإبراهيم ربيع.

وأضاف أن هذا العمل يدخل ضمن تعاقدات المجموعة والتى تتم فى إطار التعاون من أجل مشروعات درامية جديدة مع مختلف المنتجين المصريين المميزين من أجل إثراء المكتبة المصرية ما له من أثر كبير على انتعاش السوق الدرامى وحركته الإيجابية والتى تنعكس على كل العاملين فى مجال الإعلام