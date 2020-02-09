شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر: "محدش يهاجم المهرجانات هم عملوا اللى متاح ونجحوا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر، من العاملين في المجال الموسيقى والغنائى، بعدم مهاجمة المهرجانات، قائلا: "اشتغل وطلع أصوات ده اللي انا عملته في تجربتين قبل كده وبعمله اليومين دول موهبتك وفنك هما اللي يفرضوا شغلك لا البوستات ولا الهجوم عليهم هيعمل حاجة".

وقال أيمن بهجت قمر في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر :"زمايلنا الشبان في الموسيقى محدش يهاجم المهرجانات اشتغل وطلع أصوات ده اللي انا عملته في تجربتين قبل كده وبعمله اليومين دول موهبتك وفنك هما اللي يفرضوا شغلك لا البوستات ولا الهجوم عليهم هيعمل حاجة هما عملوا المتاح ونجحوا انت كمان اعمل كده قريب هتسمعوا أخبار حلوة عن 15 صوت واعد".



أيمن بهجت قمر

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وكان الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر، قد وجه رسالة للنجم الكبير أشرف عبد الباقى، مرحبا بمسرحيته الجديدة "جريمة في المعادى"، قائلا له :" بجد حاجة عظمة ومختلفة، أنا مدين ليك أنك حببت أحفاد بهجت قمر في المسرح".

وقال أيمن بهجت قمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر :"ايه يا أشرف يا عبد الباقي الجمال اللي أنت عامله في جريمة فى المعادي ده ! وايه الشباب الجامدين دول، بجد حاجة عظمة ومختلفة وربنا يبارك لك في اللي عملته لمسرح الريحاني واللي بتقدمه للشباب.. أنا مدين لك أنك حببت أحفاد بهجت قمر في المسرح".