شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هانى رمزى بصحبة بوسى شلبى فى افتتاح مستشفى الناس الخيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان هانى رمزي على زيارة مستشفى الناس الخيري لعلاج الأطفال بالمجان بشبرا الخيمة، بصحبة الإعلامية بوسى شلبى، وذلك للمشاركة في افتتاحها اليوم الأحد 9 فبراير، حيث أشاد رمزى بالمستشفى ووصفها بالعالمية وأكدا أن هذه النوعية من المشاريع هي المطلوبة لخدمة المواطنين لأنه أمر واجب فهى تساعد الناس وتنقذ حياة أطفال كثيرة جداً فهم في حاجة بالفعل لذلك.



بوسى شلبى

Advertisements

وقالت بوسى شلبى عن الزيارة:"افتتاح المستشفى يزامن مع حلول "عيد الحب" بعد أيام قليلة ولذلك قدمت هديتي لمحمود لإنقاذ قلب طفل مناشدة بالتبرع على حساب المستشفى للمساعدة فى الأطفال المرضى".

وشارك في افتتاح المستشفى اليوم عدد من الوزراء والشخصيات العامة وعلى رأسهم السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، وأيضاً الدكتورة "مايا مرسي" رئيسة المجلس القومي للمرأة، في أول ظهور لها عقب وفاة نجلها قبل أسابيع، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وعددا من الشخصيات العامة والفنانين ونجوم المجتمع.

وكان آخر ظهور للفنان رمزى، خلال برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية اسعاد يونس على قناة dmc ديسمبر الماضى، وتحدث في الحلقة عن مشواره الفني وأبرز التحديات التي واجهها خلاله، كما يتطرق إلى حياته الشخصية وعائلته التى أصبح أول ممثل فيها حيث أنهكما كلهما رجال قانون، وتطرق لأبرز الأعمال التي قدمها والجديد الذي يستعد له الفترة المقبلة.