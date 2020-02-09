أيمن بهجت قمر :"هتسمعوا أخبار حلوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالب الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر الشباب العاملين في مجال الموسيقى بعدم مهاجمة أغاني المهرجانات، كما أعلن عن 15 صوتا واعدًا قريبًا.

وكتب"قمر" تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" :"زمايلنا الشبان في الموسيقى محدش يهاجم المهرجانات، اشتغل وطلع أصوات ده اللي انا عملته في تجربتين قبل كده، وبعمله اليومين دول موهبتك وفنك هما اللي يفرضوا شغلك لا البوستات ولا الهجوم عليهم هيعمل حاجة، هما عملوا المتاح ونجحوا انت كمان اعمل كده قريب هتسمعوا أخبار حلوة عن ١٥ صوت واعد".

يذكر أن، أيمن بهجت قمر، يشارك في رمضان المقبل بمسلسل "فلانتينو" وهو من تأليفه وإخراج رامى إمام، وبطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، وفاء صادق، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد.