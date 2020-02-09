محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
توفي منذ قليل الفنان السوداني الكبير عبدالعزيز المبارك عن عمر يناهز 69 عامًا، في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة بعد صراع مع المرض.
وقال الموسيقار السوداني الشفيع شيخ إدريس في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الفنان عبدالعزيز المبارك، توفي إثر معاناة مع مرض السكري، والالتهاب الرئوي الحاد، إذ وصل مؤخرًا إلى القاهرة للعلاج بعد تدهور حالته الصحية".
عبدالعزيز المبارك يعد من رواد الأغنية السودانية، ومن أشهر أغانيه:"طريق الشوق"، "أحلى جارة "، و"بتقولي لا"، وأنتجت له هيئة الإذاعه البريطانية "BBC" بعض أغانيه ومنها: "أحلى عيون بنريدها "، و"يا عسل"، ما أدى إلى انتشارها في عدد كبير من الدول مثل: "الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، كندا، هولندا، بلجيكا، ألمانيا، وغيرها من البلدان الأوروبية".
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الفنان السوداني عبدالعزيز المبارك عن عمر يناهز الـ69 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.