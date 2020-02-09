‪ وفاة الفنان السوداني عبدالعزيز المبارك عن عمر يناهز الـ69 عامًا‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

توفي منذ قليل الفنان السوداني الكبير عبدالعزيز المبارك عن عمر يناهز 69 عامًا، في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة بعد صراع مع المرض.

وقال الموسيقار السوداني الشفيع شيخ إدريس في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الفنان عبدالعزيز المبارك، توفي إثر معاناة مع مرض السكري، والالتهاب الرئوي الحاد، إذ وصل مؤخرًا إلى القاهرة للعلاج بعد تدهور حالته الصحية".

عبدالعزيز المبارك يعد من رواد الأغنية السودانية، ومن أشهر أغانيه:"طريق الشوق"، "أحلى جارة "، و"بتقولي لا"، وأنتجت له هيئة الإذاعه البريطانية "BBC" بعض أغانيه ومنها: "أحلى عيون بنريدها "، و"يا عسل"، ما أدى إلى انتشارها في عدد كبير من الدول مثل: "الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، كندا، هولندا، بلجيكا، ألمانيا، وغيرها من البلدان الأوروبية".