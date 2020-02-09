فيديو| علي ربيع يعزف على "البيانو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان علي ربيع مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر ربيع في الفيديو وهو يعزف على "البيانو"، وعلق :"صباح الخير يومكوا رايق إن شاء الله". وبدأ علي ربيع تصوير دوره في فيلم "الخطة العامية"، من بطولة محمد عبدالرحمن، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، ومن إخراج معتز التوني، وتأليف كل من أحمد عبدالوهاب، وكريم كنز.

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