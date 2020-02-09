أحمد مكي يؤدي مناسك العمرة- صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

انتهز الفنان أحمد مكي، فرصة تواجده حاليًا بالمملكة العربية السعودية، لعرض مسرحيته "حزلقوم"، في مسرح أبو بكر الشدى بالرياض، وآدى مناسك العمرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ"مكي"، بملابس الإحرام، أمام الكعبة.

وأكد منتج العرض المسرحى مجدى الهوارى أنه اختار حزلقوم لأنه من أشد المعجبين بالشخصية، ودائمًا كانت قادرة على انتزاع الابتسامة منه ومن كل من يعرفهم بكل الأعمار والمستويات، والعرض إخراج كريم سامي، وبطولة كل من أحمد مكي، بيومي فؤاد، محمد سلام، سليمان عيد، محمد محمود، ميرنا جميل.

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وقال مكي في لقاء مع "MBC Trending" أنه سيجسد في المسرحية شخصية مختلفة عن شخصية حزلقوم، التي عرفها الجمهور.

مسرحية "حزلقوم " من إنتاج شركة "كايرو شو" والإشراف الفني للمخرج والمنتج مجدي الهواري ومن إخراج كريم سامي، ويشارك مكي البطولة نخبة من نجوم الكوميديا علي رأسهم الفنان بيومي فؤاد، والفنان محمد سلام، والفنان سليمان عيد، والفنانة ميرنا جميل.