شيرين أحمد.. أول ممثلة مصرية الأصل تلعب بطولة "سيدتي الجميلة" بأمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

رامي مالك، مينا مسعود، ورامي يوسف، ممثلون عالميون من أصول مصرية لمعوا في الفترة الأخيرة، لما حققوه من نجاح جعل الجمهور رغم ترديده لأسمائهم، ينقسم حول فكرة الاحتفاء بجذورهم، ومؤخرًا انضمت لهم الممثلة والمطربة الشابة شيرين أحمد التي ولدت لأب مصري وأم أمريكية، واهتمت الصحافة بالحديث عن تجربتها، بعد تقديمها دور البطولة في مسرحية "سيدتي الجميلة" على مسرح برودواي في نيويورك.

في حواراتها المقروءة والمرئية، تؤكد شيرين أن حلمها كان الحصول على أدوار بعيدة عن الصورة النمطية التي عادة ما يُحصر فيها أصحاب الجذور العربية، حتى تحقق ذلك بمنحها دور البطولة في مسرحية "سيدتي الجميلة" لتلعب شخصية "إليزا دوليتل"، الأمر الذي تعتبره إنجازًا خاصة عندما يقترن بجملة أنها أول ممثلة من أصل عربي تجسد الدور في إنتاج أمريكي كبير.

شيرين تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، بمدينة نيويورك، درست حقوق الإنسان في جامعة تشارلز بعاصمة دولة التشيك "براغ"، وحصلت على بكالوريوس العلوم في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا والعدالة الجنائية.

هي ابنة طارق أحمد، الذي هاجر من مصر ليستقر في ولاية ماريلاند، ويملك حاليًا محل مجوهرات، ووالدتها أمريكية الجنسية تُدعى ساندرا وتعمل كمدرسة لغة إنجليزية، والتي تقول في حوار مع "واشنطن بوست"، إن موهبة ابنتها بدأت وعمرها عامين أو ثلاثة أعوام تقريبًا، إذ كانت تصعد على منضدة القهوة أمام ضيوف والدها الذين يستمعون للموسيقى الشرقية لتغني وترقص.

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جاء ارتباط شيرين بالمسرح وحبها للغناء في سنوات عمرها الأولى، وإلى جانب دراستها التي كانت بعيدة تمامًا عن الفن، اهتمت بتنمية موهبتها في الغناء والتمثيل والرقص، حتى صارحت والدها عقب انتهاء دراستها بأنها تهوى المسرح ولن تستطيع العمل في شيء غيره، ووجدته يقف إلى جوارها ويدعم قرارها.

بدأت علاقتها بمسرحية "سيدتي الجميلة" من خلال اختبارات أداء، تقول شيرين في حوارها مع "واشنطن بوست": "شعرت بالكثير من المسؤولية أثناء أداء البروفات في وسط مانهاتن، قبل بدء جولة العرض"، مرجعة هذا الإحساس لكونها امرأة ذات خلفية شرق أوسطية تسافر عبر الدول لتؤدي دورًا يعد أيقونة في عمل أمريكي، وليس كما المعتاد أن يؤدي العرب أدوارًا بعينها، فهي لا تؤدي شخصية ياسمين في "علاء الدين" على سبيل المثال، وهو ما تعتبره شهادة بأن ليس من المهم اللون أو العرق فمن يصلح لحكي القصة سيحكيها.

"سيدتي الجميلة" مسرحية من تأليف جورج برنارد شو، قُدمت في مختلف أنحاء العالم، على خشبة المسرح وعبر شاشة السينما، قدمها الفنان فؤاد المهندس مع الفنانة شويكار في مسرحية تحمل نفس الاسم، حققت نجاحًا كبيرًا، كما قُدمت سينمائيًا في فيلم بنفس العنوان لعب بطولته الفنان محمود ياسين والفنانة نيللي، وكذلك في "المتوحشة" بطولة الفنانة سعاد حسني والفنان محمود عبدالعزيز.