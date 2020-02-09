أحمد زاهر ودينا الشربيني في كواليس فيلم "يوم 13"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان أحمد زاهر صورة تجمعه بالفنانة دينا الشربيني، من كواليس فيلم "يوم 13"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق زاهر على الصورة :"أنا والجميلة دينا الشربيني، فيلم يوم 13، تأليف وإنتاج وإخراج وائل عبدالله". ‏‎فيلم "يوم 13" بطولة أحمد داوود ودينا الشربيني وأروى جودة ومحمد شاهين وجومانا مراد بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم، ومن إنتاج أوسكار للتوزيع ودور العرض، للمنتجين لؤي عبدالله ووائل عبدالله، تأليف وإخراج وائل عبدالله .

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