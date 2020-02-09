إيرادات السبت.. "Bad Boys For Life" الأول و"Little Women" بالمركز التاسع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Bad Boys For Life"بطولة ويل سميث، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق أمس السبت 8 فبراير، إيراد قُدر بـ235 ألفًا و90 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Birds of prey" بطولة Margot Robbie، بعد تحقيقه 210 آلاف و23 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Jumanji: The Next Level" بطولة Dwayne Johnson ، محققًا 134 ألفًا و821 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم "Dolittle" بطولة روبرت داوني جونير، وحقق 112 ألفًا و640 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس فيلم "1917" بطولة George MacKay، بعد تحقيقه 74 ألفًا و150 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "The Gentlemen" محققًا 36 ألفًا و552 جنيهًا، وحصل على المركز السابع فيلم "Gretel and Hansel" وبلغ إيراده 32 ألفًا و153 جنيها.

في المركز الثامن يأتي فيلم "Frozen 2" وبلغ إيراده 31 ألفًا و936 جنيها، واحتل المركز التاسع فيلم "Little Women" وبلغ ما حققه أمس 29 ألفًا و297 جنيهًا، وجاء في المركز العاشر فيلم "The Grudge" بطولة Tara Westwood، وحقق 26 ألفًا و561 جنيها .