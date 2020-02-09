أحمد جمال عن الطيار الموقوف بسبب صورة رمضان:"مايوصلش لقطع عيشه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعم المطرب أحمد جمال، الطيار أشرف أبواليسر، قائد الطائرة الخاصة التي استلقها الفنان محمد رمضان منه ليلتقط صورة تذكارية، وتسبب هذا الموقف في وقفه عن العمل.

وكتب أحمد جمال تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" :"بعيداً عن الفن شوية، أنا متعاطف جداً مع الطيار اللي تم إيقافه مدى الحياة و بناشد معالي وزير الطيران المدني إنه يعيد النظر في الموضوع فقط من الناحية الإنسانية كلنا بنغلط و الراجل غلط و يستحق العقاب لكن ميوصلش لقطع عيشه مدى الحياة لأنها صعبة أوي عليه وعلى أولاده وبيته".

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وروى الكابتن طيار أشرف أبو اليسر، تفاصيل الحكم عليه بوقفه عن ممارسة مهنة الطيران مدى الحياة، في مقطع فيديو، قائلًا: "محمد رمضان طلب التقاط صورة داخل كابينة القيادة من أجل أن يُريها لابنه ووافقت، وأخبرت رمضان أن تلك الصور ليست للنشر أو العرض".

وأضاف الطيار الموقوف: "رمضان نشر الفيديو على السوشيال ميديا، دون علمي، وتسبب في خراب بيتي وقفل بيوت كتير، لا يوجد مصدر دخل لي وذهبت لأقابله، وما سألش فيَّ".