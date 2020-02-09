في 4 أيام.. إيرادات "رأس السنة" تتجاوز المليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي، يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير، فيلم "رأس السنة" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم أمس السبت 8 فبراير، يومه الرابع بـ"السينمات"، إيراد قُدر بـ215 ألفًا و483 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في 4 أيام مليون و3 آلاف و891 جنيها.

"رأس السنة" تأليف محمد حفظي، وإخراج محمد صقر، وبطولة شيرين رضا، وإياد نصار، وبسمة، وإنجي المقدم، وأحمد مالك، وعلي قاسم، وهدى المفتي.