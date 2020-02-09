تراند اليوم : وفاة ممثل معروف بأزمة قلبية

أعلنت وسائل إعلام، وفاة ممثل ومغني معروف بأزمة قلبية، عن عمر ناهز الـ84 عامًا.

وأعلن المتحدث باسم عائلة كونراد، جيف بالارد، وفاة الممثل والمغني الأميركي روبرت كونراد، الذي اشتهر في البرنامج التلفزيوني "The Wild Wild West"، أمس السبت عن عمر يناهز الـ84 عاماً.

وقال :إن "كونراد توفي متأثراً بأزمة قلبية في ماليبو بكاليفورنيا، قبل أقل من شهر من عيد ميلاده الخامس والثمانين".

وأضاف بالارد: "عاش حياة طويلة رائعة وفي الوقت الذي تشعر فيه العائلة بالحزن لوفاته، سيعيش إلى الأبد في قلوبهم".

وظهر كونراد في العديد من البرامج التلفزيونية على مدار الستينيات من القرن الماضي، قبل أن يتصدر الدور القيادي في سلسلة جرائم CBS الغربية "The Wild Wild West".



