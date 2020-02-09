تراند اليوم : لن تصدق.. أول ظهور لنجل الفنان الراحل توفيق الدقن



الفنان المصري الراحل توفيق الدقن،هو أحد أبرز نجوم "الزمن الجميل"، والذي اشتهر بأدواره الشريرة، وعرف بجملة "العلبة دي فيهاأيه؟"، أُعيد إلى الأذهان مرة أخرى بظهور ابنه ويدعى ماضي توفيق الدفن.

ونشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبى، صورة لها مع نجل الفنان الراحل توفيق الدقن، عبر حسابها الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت على الصورة قائلة: "ماضي توفيق الدقن ابن الفنان الكبير توفيق الدقن.. العلبه دي فيها ايه".

وحازت الصورة على إعجاب متابعيها ونالت تعليقات كثيرة، متذكرين الفنان الراحل، لكن مالفت انتباه البعض عدم وجود تشابه لنجله معه، حيث بدا ابنه في الخمسين أو الستين من عمره، وعلق البعض بأنه تبدوا عليه علامات الطيبة خلافًا عن والده الذي اشتهر بأدوار الشر.

ويأتى ظهور نجل الفنان الراحل خلال حفل ختام وتوزيع تكريمات وجوائز الدورة الـ46 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي.