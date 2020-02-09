تراند اليوم : "كانت سكرانة".. اعتداء وحشي على مغنية بعد الاحتفال بعيد ميلادها

استغل رجلين الحالة التي كانت عليها المغنية الكينية ويندي كيمونتو، ليلة الاحتفال بعيد ميلادها عام 2018، حيث كانت "سكرانة" بسبب شرب الكحول، واعتدا عليها بشكل وحشي.
وعندما استيقظت صباح اليوم التالي وأدركت المغنية، أن رجلين اعتدا عليها جنسيًا، وقالت إنها شعرت بالعجز التام وهو الشعور الذي هيمن عليها لمدة شهر قبل أن تلجأ لوسائل التواصل الاجتماعي لتحكي قصتها وتحوز على الكثير من التعاطف وسرعان ما تبنى محامون قضيتها، وفي ديسمبر الماضي تمت إدانة الرجلين والحكم عليهما بالسجن لمدة 15 عاما.
ومن هذه التجربة المريرة باتت المغنية ويندي كيمونتو ناشطة تشجع النساء على البوح بما يتعرضن له من عنف جنسي، ومن هذا المنطلق أصدرت أغنية تحمل اسم "حرة" لتعبر عن هذا المضمون.