وفاة النجم روبرت كونراد عن عمر ناهز 84 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 فبراير 2020 04:46 مساءً - فارق الحياة الممثل الأمريكي روبرت كونراد، بطل مسلسل الويسترن الخيالي العلمي في الستينات "The Wild Wild West"، عن عمر ناهز 84 عاماً.



وقال الناطق باسم عائلة "كونراد": "عاش حياة طويلة رائعة وتشعر عائلته بحزن بسبب غيابه إلا أنه حي في قلوب أفرادها".



عمل كونراد بداية في بيع الحليب، وثم غنى في نوادٍ ليلية قبل أن تنطلق مسيرته التمثيلية في العام 1959 عندما انضم إلى البرنامج التليفزيوني "Hawaiian Eye" بعدما انتقل للعيش في لوس أنجلوس.



ولعب "كونراد" بين العامين 1965 و1969 دور العميل في الاستخبارات الأمريكية جيمس ت. في مسلسل "The Wild Wild West" الذي يستكشف فيه مع شريكه ارتيموس غوردون غرب الولايات المتحدة خلال رئاسة اوليسيس س. غرانت. وترشح عام 1978 لجائزة جولدن جلوب عن دوره في مسلسل "Baa Baa Black Sheep".