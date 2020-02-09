شاهد: ‏فايز المالكي يتناول لأول مرة الستيك البقري في ضيافة الشيف السعودي بن قاسم

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان فايز المالكي وهو يتناول لأول مرة الستيك البقري في ضيافة الشيف السعودي بن قاسم في فقرة “ستيك السبت” والتي يستقبل فيها الشيف اسبوعيًا ضيفًا لتناول وجبة ستيك من اعداده.

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