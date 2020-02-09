تحدثت ملكة جمال أميركا اللبنانية ريما فقيه عن سبب استعادتها لوزنها المثالي بعد أشهر قليلة على إنجابها طفلتها الثالثة. وقالت فقيه إن السر الأول في استعادة المرأة لرشاقتها بعد الولادة هي ممارسة التمارين الرياضية على أنواعها، معلقة على المقطع في رسالة تشجيعية قائلة: “الأفعال تعبّر أكثر من الكلمات”.

وبدت فقيه في مقطع فيديو تظهر فيه تلعب مباراة في كرة السلة، بينما وثق مقطع آخر ريما وهي تمارس رياضة الملاكمة مع مدرب مختص.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ريما فقيه تفصح عن سر رشاقتها بعد إنجاب طفلها الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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