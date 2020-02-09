بالفيديو: بدرية أحمد ترد بسخرية على منتقدي تدخينها على المسرح

بعد جدل كبير، اوضحت الفنانة بدرية أحمد سبب ظهورها وهي تدخن السجائر على المسرح من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”.
وردت الفنانة الخليجية على منتقديها بطريقة ساخرة مستغربة سؤالها المستمر من قبل البعض عن تدخين السجائر على المسرح، لافتة الى ان دورها في العمل يقتضي ان تدخن.
واكدت انها تدخل السجائر الإلكترونية التي تحبها في الواقع وذلك لانها مجبرة احتراما منها للعمل المسرحي الذي يتطلب قيامها بذلك بحسب الدور.
وأشارت الى انها تكره التدخين وفي الحالة الطبيعية لا يسمح بالتدخين على المسرح باستثناء بعض الحالات التي يفرضها الدور على الممثل.
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