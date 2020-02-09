الصورة الأولى لابنة الملياردير الأمريكي بيل غيتس والمصري نائل نصار بعد خطبتهما

شارك الفارس المصري نائل نصار، متابعيه عبر حسابه الموثق على موقع ”إنستغرام“ أول صورة جمعته بخطيبته جنيفر بيل غيتس، ابنة الملياردير العالمي الشهير بيل غيتس، مؤسس وصاحب شركة ”مايكروسوفت“، وذلك بعد إعلان خطبتهما بشكل رسمي منذ أيام.

وظهر العروسان وهما يرتديان ملابس الخطوبة وكانت باللون الأبيض، واتضح أنها من جلسة تصوير جمعتهما سويا بمناسبة الخطوبة حسب ما بدا منها، وما كشفه التعليق الذي تركه نائل نصار قائلا: ”دائما تضع الابتسامة على وجهي“.

من جانبها نشرت جنيفر بيل غيتس، صورة جمعتها بخطيبها الفارس المصري نائل نصار، عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، ولم تترك أي تعليق حول الصورة واكتفت بإيموجي عبارة عن ”نجمة“.

وأثارت الصورة إعجاب المتابعين إذ كانت من جلسة تصوير خطبتهما، إذ ظهر وهو يمنحها ”قبلة“ على رأسها وهي واقفة أمامه.

وكانت وافقت ”جينيفر“ ابنة الملياردير الأمريكي بيل غيتس على خطبتها رسميا من المصري نائل نصار، بعد قصة حب شغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأعوام الماضية، خاصة وأن الثنائي ظهر خلال الفترة الأخيرة بشكل أثار تساؤلات الجمهور حول إمكانية ارتباطهما.

ونشرت جينيفر بيل غيتس، أول تعليق لها بعد قبولها عرض الزواج من الفارس المصري نائل نصار، وقالت عبر موقع ”إنستغرام“: ”شكرا لكم جميعًا على كل رسائل التهاني الجميلة على إنستغرام وفيسبوك والرسائل النصية والبريد الإلكتروني- نحن متحمسان وممتنان لكل تهانيكم.. أعدكم بالرد لاحقا إذ نحن الآن نخوض منافسات وأنا لدي امتحانات بنهاية الأسبوع، وعليه سنتأخر بالرد، مجددا شكرا لكم“.

وزارت جنيفر القاهرة مع حبيبها المصري نائل نصار، لقضاء إجازة الكريسماس وأعياد الميلاد، وظهر ذلك من خلال نشرها صورة عبر إنستغرام، للأهرامات والنيل من أحد الفنادق.

كما نشر نائل صورة له مع جينفر عبر حسابه على إنستغرام، داخل أحد المطاعم الشهيرة في المعادى، مكتفيا بوضع إيموجي قلب على الصورة، لتتوالى المئات من التعليقات من قبل متابعيه الذين يتمنون له حياة سعيدة.

يُذكر أن الثنائي تجمعه قصة حب بدأت منذ أعوام، بعد أن جمعته العديد من الهوايات المشتركة، أبرزها ركوب الخيل والفروسية، وتشارك جينيفر متابعيها بصور يومية مع حبيبها نائل.