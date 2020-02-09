أحلام تستعيد ذكريات حفلها في دبي منذ عامين

استرجعت المطربة أحلام، ذكرياتها من كواليس حفلها عام 2017 في دبي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" انستجرام". وعلقت أحلام على الفيديو قائلة : "من كواليس حفلي في اوبرا دبي ٢ فبراير ٢٠١٧ كانت من اجمل الأيام مع فريق عمل Advertisements محترف الفيديو كامل موجود على قناتي في اليوتيوب". محترف الفيديو كامل موجود على قناتي في اليوتيوب". يذكر ان طرحت مؤخرًا المطربة أحلام أغنية "أنا ما استغنى" كلمات منصور البلوي، ألحان ناصر الصالح، توزيع خالد عز، ومكس جاسم محمد.

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