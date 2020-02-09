كاظم الساهر يقدم حفلتين في السعودية

يستعد القيصر كاظم الساهر، لبدء سهراته الغنائية في المملكة العربية السعودية خلال الشهر الجاري، وذلك من خلال حفلتين إحداهما في العاصمة الرياض والأخرى في مدينة جدة.
من المقرر أن يقام حفل الرياضيوم الأربعاء الموافق 12 فبراير على مسرح أبو بكر سالم، يليه حفل جدة يوم الخميس الموافق 13 فبراير لم يحدد مكان إقامتها حتى الآن.
يذكر أن آخر أنشطة كاظم الغنائية في السعودية كانت من خلال حفلة في أغسطس من العام الماضي، الذي شهد حضور كامل العدد مع تفاعل فريد من نوعه مع ما قدمه من باقة غنائية مميزة، ليعود إلى جمهوره السعودي بعد فترة غياب.
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