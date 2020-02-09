في أقل من أسبوع .. إيرادات رأس السنة تتجاوز المليون

كسر فيلم "رأس السنة " حاجز المليون جنيه عقب طرحه في دور العرض المصرية بأقل من أسبوع، ليدخل حلبة المنافسة مع الأفلام الأخرى.

استطاع الفيلم أن يحقق في يومه الأول مئتي ألف جنيه وتجاوز اليوم الثاني المئتي وستين

ألف، وتم رصد أعلى إيراد له يوم الجمعة وهو ثالث أيام عرضه محققًا الثلاثمائة ألف جنيه.

يشار أن فيلم رأس السنة طرح بدور العرض الأربعاء الرابع من فبراير الجاري

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بعد فترة طويلة من انتظار عرضه، كما عرض مساء أمس عقب انتهاء الحفل الختامي لمهرجان جمعية الفيلم السنوي.

الجدير بالذكر أن فيلم " رأس السنة " من بطولة إياد نصار، إنجي المقدم، بسمة، أحمد مالك، هدى المفتي وغيرهم من نجوم الفن، الفيلم من تأليف محمد حفظي وإخراج محمد صقر.