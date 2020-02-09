كسر فيلم "رأس السنة " حاجز المليون جنيه عقب طرحه في دور العرض المصرية بأقل من أسبوع، ليدخل حلبة المنافسة مع الأفلام الأخرى.
استطاع الفيلم أن يحقق في يومه الأول مئتي ألف جنيه وتجاوز اليوم الثاني المئتي وستينألف، وتم رصد أعلى إيراد له يوم الجمعة وهو ثالث أيام عرضه محققًا الثلاثمائة ألف جنيه.
يشار أن فيلم رأس السنة طرح بدور العرض الأربعاء الرابع من فبراير الجاري
الجدير بالذكر أن فيلم " رأس السنة " من بطولة إياد نصار، إنجي المقدم، بسمة، أحمد مالك، هدى المفتي وغيرهم من نجوم الفن، الفيلم من تأليف محمد حفظي وإخراج محمد صقر.
كانت هذه تفاصيل خبر في أقل من أسبوع .. إيرادات رأس السنة تتجاوز المليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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