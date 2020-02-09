حسام الجريدلي ضمن أفضل شخصية "فود بلوجر" مؤثرة في الوطن العربي

أكَّد "حسام الجريدلي" أنه تم ترشيحه لأفضل ٣٠ شخصية "فود بلوجر" مؤثرة في الوطن العربي بعد التصفيات النهائية التي ضمَّت أشهر فود بلوجر في العالم العربي.
حيث امتدَّت شهرته لما يتناوله من موضوعات فنيَّة واجتماعية بحتةتمس المواطن العربي بأسلوب شيق ومنمق في أسلوب الشرح على السوشيال ميديا وهذه هي العوامل التي ساعدته في الوصول إلى هذا الترتيب بين أشهر "فود بلوجر" في الوطن العربي غير أنه علاقته الجيَّدة بنجوم الوسط الفني .
تقام هذه المسابقة في تونس بين رواد التواصل الاجتماعي بين ١٠٠ فون بلوجر مؤثرين تم تصفيتهم إلى ٣٠ وجارٍ الإعلان عن أفضل شخصية مؤثرة على السوشيال ميديا خلال أيام بعد اختيار الجمهور العربي لها .
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