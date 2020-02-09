

عبرت الفنانة درة عن سعادتها بأول زيارة لها للمملكة العربية السعودية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

وعلقت درةعلى صور جديدة لها:"سعدت بأوّل زيارة لي للمملكة العربية السعودية ولقائي مع أهلها الكرام". للمملكة العربية السعودية ولقائي مع أهلها الكرام".

ونالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها أبرز التعليقات كالآتى: "ما شاء الله ايه الجمال دة - نورتى السعوديه مرحب بيكى - احلى فنانه فى الوطن العربى اقسم بالله". الجمال دة - نورتى السعوديه مرحب بيكى - احلى فنانه فى الوطن العربى اقسم بالله".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة درةفيلم" يوم وليلة"ﺇﺧﺮاﺝأيمن مكرم، ﺗﺄﻟﻴﻒيحيى فكري، بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. درة تتألق في أول زيارة لها بالمملكة العربية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.