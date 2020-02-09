الخميس..عمرو دياب يلتقي جمهوره الكويتي

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائي في مدينة الكويت، وذلك ضمن سلسلة من الجولات الغنائية في منطقة الخليج العربي.

من المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس 13 فبراير، في العاصمة الكويت على مسرح

أرض المعارض قاعة 5، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يذكر أن دياب أحيا أخيرًا حفلاً غنائيًا ضخمًا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، التي شهدت حضورًا

جماهيريًا كبيرًا، قدم لهم مجموعة غنائية مميزة أهمها "يتعلموا، يا ساحر، قدام مرايتها، يوم تلات"، إضافة إلى أغنياته القديمة المفضلة لدى جمهوره، ومنها "ميال، متخافيش، شوقنا، ليلي نهاري، قصاد عيني"، إضافة إلى استعداده لطرح ألبومه الجديد "سهران" يوم الأربعاء المقبل الذي سيضم 14 أغنية.