أحمد السعدني : التكريم أضفى سعادة كبيرة على والدي

شهد جمهور كبير أمس على مسرح د. هدى وصفي بمركز الهناجر للفنون افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برعاية وزيرة الثقافة د. إيناس عبدالدايم وشخصية المهرجان الفنان القدير صلاح السعدني، وتحل روسيا ضيف شرف.

وسط حضور دولي لخمس عشرة دولة مشاركة ومن بين الحضور الفنان محمد دسوقي، مدير مركز الهناجر للفنون والفنان علي مهدي، سفير اليونيسكو، ورئيس مهرجان البقعة بالسودان، ونائب رئيس الهيئة الدولية للمسرح، والفنان عبدالله الرويشد ممثلًا لمهرجان الكويت الدولي للمونودراما، ود. سامي الجمعان، رئيس رابطة الإنتاج العربي المشترك والفنانة وفاء الحكيم، مدير مسرح الشمس، والناقد أحمد خميس، والناقدة ضحى الورداني، والكاتب أحمد زيدان، رئيس المركز الإعلامي للمهرجان، ولفيف من الإعلاميين والصحفيين، قدم الحفل الفنان أحمد السلكاوي، وقامت بالترجمة للإنجليزية لبنى المنسي.

استهل حفل الافتتاح بالسلام الوطني، ثم قدمت الفنانتان هبة عاطف وسيلينا سمير مونولوجين دراميين وحازتا إعجاب وتصفيق الحضور لبراعتهما في الأداء، أعقب الفقرة الفنية عرض تقديمي بالفيديو لفعاليات الدورة الثالثة.

في كلمة افتتاحية للدكتور أسامة رؤوف، مؤسس ورئيس المهرجان، استهلها بالشكر لله أنه قدر له أن يكون من أبناء مصر منارة الفنون على مدار التاريخ، ومهد للحضارات التي تخطو للمستقبل بخطوات قوية ثابتة من خلال أبنائها وتحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم رحب وشكر الحضور الكريم.

موجهًا الشكر والعرفان للدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة على دعمها الكبير والمتواصل للمهرجان وقطاعات الوزارة المختلفة والداعمة، ومنها رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة أحمد صلاح بهجت، ود. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، وقطاع شئون الإنتاج

الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحي عبدالوهاب.

الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض، د. هيثم الحاج علي رئيس العامة للكتاب، والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة د. هشام عزمي، د. خالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، والجهات التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي ومن بينها مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقي، وقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة د. عادل عبده، البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار.

ووجه رؤوف الشكر العميق للحضور العربي والدولي الكبير ومن بينهم للهيئة الدولية للمسرح ITI برئاسة سعادة المهندس محمد سيف الأفخم، ورحب بالممثل الدبلوماسي لدولة روسيا السيد اليكسي بوكين بمناسبة حلول روسيا ضيف شرف المهرجان والاحتفال بالعام الثقافي المصري الروسي20 20، والسفير الفنان علي مهدي نائب رئيس الهيئة الدولية لمسرح ورئيس مهرجان البقعة، وعبد الله الرويشد ممثلا عن مهرجان الكويت الدولي للمونودراما.

إضافة إلى د. سامي الجمعان رئيس رابطة الإنتاج العربي المشترك والفنان عبدالله الرويشد ممثلًا لمهرجان الكويت الدولي للمونودراما، وكل الضيوف، واللجنة العليا للمهرجان وعلى رأسها د. حسن عطية والفنان الكبير سامح الصريطي ود. محمد أمين عبد الصمد، د. أحمد عبد العزيز، ولجنة المشاهدة المنتجة أروى قدورة، والفنان محمد حجاج، ولجنة التقييم بمسابقة التأليف وعلى رأسها د. مصطفى سليم والناقد أحمد خميس والناقد محمد

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مسعد.

ودعا رؤوف في كلمته الحضور للوقوف دقيقة حدادًا على روح الكاتب الكبير لينين الرملي الذي وافته المنية أول أمس، متذكرًا القامات المسرحية والفنية التي رحلت خلال 2019 داعيًا لهم بالرحمة والمغفرة بقدر ما أثروا حياتنا الثقافية والفنية على مدار تاريخهم الكبير.

ثم كرّم المهرجان الفنان القدير صلاح السعدني شخصية المهرجان، وتم عرض فيديو يحوي ملخصًا لبعض محطاته الفنية المهمة، الذي لاقى تكريمه تصفيقًا حارًا من الحضور، وتسلمها الفنان أحمد السعدني الذي عبّر سعادته بهذا التكريم، وانضباط موعد افتتاح المهرجان، وطمأن الحضور على صحة الفنان صلاح السعدني، الذي شاهد سعادته وابتسامته حينما علم بتكريمه من المهرجان، وحمله شكره للحضور وإدارة المهرجان على هذا التكريم .

وتحدث السيد اليكسي بوكين ممثلًا عن السفارة الروسية بمناسبة عام الثقافة المصري الروسي 2020 وحلول روسيا ضيف شرف المهرجان، وعبر اليكسي عن سعادته بحضوره المهرجان، وأصاف إياه بالمهرجان الكبير والعظيم وهو مهم لنا في هذا العام، ويساعد في تعزيز العلاقات بين دولتي مصر ورسيا، بمناسبة عام الثقافة المصري الروسي، متمنيًا للجميع بالصحة والسعادة والتوفيق.

ثم صعدت لجنة تحكيم المهرجان لخشبة المسرح: د. مبارك المزعل من الكويت، عماد الوسلاتي من تونس، الممثل والمخرج ألان بريسان من فرنسا، د. سامية حبيب من مصر، الفنان فادي فوكيه من مصر. وممثلي المهرجانات الدولية وممثل السفارة الروسية والوفود المشاركة لالتقاط صورة تذكارية.

وعقب انتهاء المراسم الافتتاحية شاهد الجمهور العرض الكوري "المنزل"، بطولة يونج لي وإخراج كيونج هوا، على مسرح الهناجر.

ثم قدم العرض المصري "الممثل" ومدته 20 دقيقة، وهو عن مسرحية "الراوى فى مسرحية الليلة" تأليف الفنان "خالد الصاوي"، تمثيل وإخراج خالد إبراهيم.

يذكر أن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الثالثة يقام في الفترة من 8 – 12 فبراير الجاري ويشارك به 16 عرضًا مسرحيًا و15 دولة ويعقد ورشًا موازية للفرنسي فرانسوا كيليكا ومن كوت دي فوار لوندري آمون، إضافة لمسابقة للكتابة المسرحية ويُكرّم الفنان القدير محيي إسماعيل في حفل الختام.