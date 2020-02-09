خالد الصاوي يواصل تصوير "ليالينا" ليلحق بالسباق الرمضاني

يواصل الفنان خالد الصاوي تصوير باقي مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد "ليالينا"، الذي من المقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل.

يشار إلى أن أحداث العمل تدور فى إطار اجتماعى، تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية، تأليف أحمد

عبدالفتاح، إخراج أحمد صالح.

يذكر أن مسلسل "ليالينا" بطولة النجمة غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، ميدو عادل، محمد الشقنقيري، نهى عابدين، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى.