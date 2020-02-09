خاص الفن – هل تشارك نادين الراسي في "باب الحارة" بجزئه الـ11

ميرنا وليد - بيروت - سعياً لإعادة بعض الشخصيات القديمة التي شاركت في أجزاء ​سابقة​، يفكر المخرج محمد زهير رجب بضم شخصيات جديدة إلى الجزء الحادي عشر من مسلسل "باب الحارة".

وعلم موقع "الفن" أن القائمين على العمل يفكرون بإعادة شخصية "دلال" روبين عيسى، وشخصية "المحامية جولي" رنا الأبيض وشخصية "النمس" مصطفى الخاني، إضافة إلى التفكير بإضافة خط لبناني من خلال ​ممثلة لبنانية​ ربما تكون نادين الراسي، ​علماً​ أن كل ذلك لايزال ضمن نطاق الترشيحات والمفاوضات على أن يتبين الموضوع خلال أيام الأسبوع المقبل. العمل من تأليف ​مروان قاووق​ وبطولة نظلي الرواس و​تيسير إدريس​ وأمية ملص و​محمد الشماط​ و​يامن الحجلي​ وآخرون.