ميرنا وليد - بيروت - سعياً لإعادة بعض الشخصيات القديمة التي شاركت في أجزاء سابقة، يفكر المخرج محمد زهير رجب بضم شخصيات جديدة إلى الجزء الحادي عشر من مسلسل "باب الحارة".
وعلم موقع "الفن" أن القائمين على العمل يفكرون بإعادة شخصية "دلال" روبين عيسى، وشخصية "المحامية جولي" رنا الأبيض وشخصية "النمس" مصطفى الخاني، إضافة إلى التفكير بإضافة خط لبناني من خلال ممثلة لبنانية ربما تكون نادين الراسي، علماً أن كل ذلك لايزال ضمن نطاق الترشيحات والمفاوضات على أن يتبين الموضوع خلال أيام الأسبوع المقبل. العمل من تأليف مروان قاووق وبطولة نظلي الرواس وتيسير إدريس وأمية ملص ومحمد الشماط ويامن الحجلي وآخرون.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن – هل تشارك نادين الراسي في "باب الحارة" بجزئه الـ11 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.